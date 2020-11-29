29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş topla oynamada üstün

Kartal topla oynamada üstün
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki tarafında birbirlerine üstün olduğu istatistikler dikkat çekiyor. Söz gelimi F.Bahçe, Beşiktaş'tan 4 gol daha fazla attı. Ancak Beşiktaş maç başına Fenerbahçe'den neredeyse 100 pas daha fazla yapıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki tarafında birbirlerine üstün olduğu istatistikler dikkat çekiyor. Söz gelimi F.Bahçe, Beşiktaş'tan 4 gol daha fazla attı. Ancak Beşiktaş maç başına Fenerbahçe'den neredeyse 100 pas daha fazla yapıyor. Fenerbahçe şut atıp, isabet sağlıyor. Beşiktaş ise top çalıp, adam geçmiyor. İşte Beşiktaş'ın üstün olduğu rakamlar:

ALAN: F.BAHÇE / BEŞİKTAŞ
Topa sahip olma: 51.6 / 56.5

Pas yüzdesi: 82.6 / 84.4

Top çalma: 15.1 / 17.1

Adam geçme: 7.8 / 9.9

Pas: 418.9 / 522.3

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