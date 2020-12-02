02 Aralık 2020, Çarşamba
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TARAFTARLARIMIZIN RUHU ORADAYDI
Takım olarak F.Bahçe derbisine nasıl hazırlandıkları sorulan Necip Uysal şu yanıtı verdi: "Eski derbileri izlemedik. Biz Sergen hocanın analizleri, taktikleri ile maça çıkıyoruz. Bize derbilerin nasıl olduğunu anlattı. Ben de 12 yıldır derbi oynuyorum. Böyle maçların önemini gayet iyi biliyoruz. Herkes bunun bilincinde sahaya çıktı." Galibiyet sonrasında deplasman tribünü önünde sevinmeleri hatırlatılan Necip, "Onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Onlara inanıyorduk. Isınmaya onların yanına gittik, maçtan sonra da galibiyeti onlarla kutladık" ifadesini kullandı.
SERGEN HOCA GENÇLER İÇİN BÜYÜK ŞANS
Takımda forma giyen genç oyuncularla sürekli konuşuyorum. Ben de o yollardan geldim. Burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Sergen hoca ile ben altyapıda da çalıştım. Beni yukarı göndermek için çok çaba sarf etti. Sergen hoca genç oyuncular için büyük şans. Rıdvan, Ersin, Utku, Erdoğan hepsine şans veriyor. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. İnşallah maç sayısı olarak da beni geçerler. (Fotomaç)
Necip Uysal: O golü hissettim
Derbide Beşiktaş'ın 3.golüne imza atan Necip Uysal açıklamalarda bulundu. Uysal, “Maç sabahı Utku ile konuşmuştuk. Gol atacağımı hissediyordum. Utku da, ‘gol atarsan kay’ demişti, ben de öyle yaptım. Böyle şeyler hiçbir zaman unutulmaz. Kendi adıma mutluyum” dedi.
Fenerbahçe derbisinde atılan 3. golde imzası bulunan Necip Uysal, Ümraniye'de özel açıklamalarda bulundu. Necip, "Maç sabahı genç kalecimiz Utku ile konuşmuştum ve ona gol atacağımı hissettiğimi söylemiştim. O da bana 'Gol atarsan sevincini kayarak yap abi' demişti. Ben de o yüzden kayarak sevindim. 2005'teki maçta Koray abinin sevinci gibi oldu. Orada alınan son galibiyette de stadyumdaydım. 2003-04 sezonunda altyapıya girmiştim. Çok mutluyum çünkü böyle maçlar unutulmayacak karşılaşmalar" diye konuştu.
TARAFTARLARIMIZIN RUHU ORADAYDI
Takım olarak F.Bahçe derbisine nasıl hazırlandıkları sorulan Necip Uysal şu yanıtı verdi: "Eski derbileri izlemedik. Biz Sergen hocanın analizleri, taktikleri ile maça çıkıyoruz. Bize derbilerin nasıl olduğunu anlattı. Ben de 12 yıldır derbi oynuyorum. Böyle maçların önemini gayet iyi biliyoruz. Herkes bunun bilincinde sahaya çıktı." Galibiyet sonrasında deplasman tribünü önünde sevinmeleri hatırlatılan Necip, "Onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Onlara inanıyorduk. Isınmaya onların yanına gittik, maçtan sonra da galibiyeti onlarla kutladık" ifadesini kullandı.
SERGEN HOCA GENÇLER İÇİN BÜYÜK ŞANS
Takımda forma giyen genç oyuncularla sürekli konuşuyorum. Ben de o yollardan geldim. Burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Sergen hoca ile ben altyapıda da çalıştım. Beni yukarı göndermek için çok çaba sarf etti. Sergen hoca genç oyuncular için büyük şans. Rıdvan, Ersin, Utku, Erdoğan hepsine şans veriyor. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. İnşallah maç sayısı olarak da beni geçerler. (Fotomaç)
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