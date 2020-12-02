02 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rıdvan Yılmaz parlıyor! Bundesliga ekibi peşinde

Kartal'ın yıldızı parlıyor! Bundesliga ekibi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Başakşehir ve F.Bahçe maçlarına 11’de başlayan, 'ın genç yıldızı rakiplerine göz açtırmayarak ve sergilediği futbolla adeta ışıl ışıl parlıyor.

Teknik direktör 'ın 11'de şans vermeye başladığı , yaz döneminde Alman ekibi Stuttgart'ın radarındaydı. Kapıyı çalan Bundesliga temsilcisin e siyah-beyazlıların yanıtı 5 milyon euro olurken bu miktarı fazla bulan Almanlar, 2 milyon euro artı Hırvat sol bek Bruno Sosa'yı teklif etmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Rıdvan'ın bu grafiğini sürdürmesi halinde ara transferde ve yaz döneminde taliplerinin artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye karşı tarihi bir galibiyet alan 'ta, genç oyuncu Rıdvan Yılmaz performansı ile yine göz doldurdu. İki hafta önce oynanan Başakşehir maçının ardından pazar günkü dev derbide de kalitesini gösteren genç yıldız formayı iyice sahiplendi. N'Sakala'nın yokluğunda Başakşehir maçına 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, karşısında ligin en iyi kanatlarından biri olan Edin Visca ile sağ bek Rafael olmasına rağmen rakiplerine göz açtırmadı. F.Bahçe karşısında da 11'de başlayan Rıdvan, hocası Sergen Yalçın'ı utandırmadı. Genç futbolcu, bu kez de Pelkas ile 'ün bulunduğu kanatta etkili bir oyun ortaya koyarken özellikle Yunan yıldıza nefes aldırmadı. Derbide 6 top çalma ile oynayan Rıdvan'ın Kasımpaşa maçına da 11'de başlaması bekleniyor. (Fotomaç)
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