01 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ghezzal'a milli moral

Ghezzal'a milli moral
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulan Rachid Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor.

Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulan Rachid Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor. Son olarak 2018'de oynanan Afrika Kupası maçlarından sonra bir daha milli takıma çağrılmayan Cezayirli oyuncunun Djamel Belmadi tarafından milli takıma davet edileceği bildirildi. Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda Sofiane Feghouli ile beraber forma giyiyor.

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