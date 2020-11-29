Sergen Yalçın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Tribünler dolu olsaydı..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir. Tribünler dolu olsaydı muhtemelen çok daha iyi atmosfer olurdu. Herkes için daha zevkli ve heyecanlı bir hale gelebilirdi." dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin konuğu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ TARAF İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir bugün. Biz de ona göre hazırlandık. Amacımız tabii ki kazanmak.

"FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA DALGALIYIZ"

Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. İstatistik olarak da iyi gidiyorlar. Biz biraz daha dalgalıyız, onlar daha statik şekilde gidiyorlar. Mücadele etmek, koşmak, savaşmak, temaslı oynamak çok etkili etkenler derbiyi kazanmak için. Pandemi dönemi atmosferi biraz eksiltti.

"TRİBÜNLER DOLU OLSAYDI ÇOK DAHA İYİ ATMOSFER OLURDU"

Tribünler dolu olsaydı muhtemelen çok daha iyi atmosfer olurdu. Herkes için daha zevkli ve heyecanlı bir hale gelebilirdi. Sessiz bir derbi oynayacağız.

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