29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Tribünler dolu olsaydı..."

Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Tribünler dolu olsaydı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Teknik Direktörü , 'in 10. haftasındaki derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir. Tribünler dolu olsaydı muhtemelen çok daha iyi atmosfer olurdu. Herkes için daha zevkli ve heyecanlı bir hale gelebilirdi." dedi.

'in 10. haftasında Ülker Stadı'nda 'nin konuğu olan 'ta teknik direktör , derbi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ TARAF İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir bugün. Biz de ona göre hazırlandık. Amacımız tabii ki kazanmak.

"FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA DALGALIYIZ"

Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. İstatistik olarak da iyi gidiyorlar. Biz biraz daha dalgalıyız, onlar daha statik şekilde gidiyorlar. Mücadele etmek, koşmak, savaşmak, temaslı oynamak çok etkili etkenler derbiyi kazanmak için. Pandemi dönemi atmosferi biraz eksiltti.

"TRİBÜNLER DOLU OLSAYDI ÇOK DAHA İYİ ATMOSFER OLURDU"

Tribünler dolu olsaydı muhtemelen çok daha iyi atmosfer olurdu. Herkes için daha zevkli ve heyecanlı bir hale gelebilirdi. Sessiz bir derbi oynayacağız.

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