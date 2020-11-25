Sergen Yalçın: Top göstermeyin
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiyi kısa ve isabetli paslar yaparak kazanmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak F.Bahçe maçında rakibini kısa ve isabetli paslarla geçmeyi planlıyor. Beşiktaş, ilk 9 haftada F.Bahçe'den bir maçı eksik olmasına rağmen 4178 pas yaptı. Sarı-lacivertliler ise derbi öncesinde ancak 3770 pasta kaldı. Beşiktaş ezeli rakibinden bir maçı eksik olmasına rağmen 408 daha fazla pas yaptı. Siyah-beyazlılar maç başına pas ortalaması 522.3'le ligin 2'nci sırasında yer alırken, F.Bahçe ise 418.9'la 12'nci sırada kaldı. F.Bahçe 205'i başarısız 59'u başarılı 264 orta denedi. Beşiktaş ise 50'si başarılı 91'i başarısız olmak üzere 141 orta yaptı. F.Bahçe'nin her 4.47 ortasından birisi yerini bulurken, Beşiktaş'ın ise her 2.82 ortasından 1'i isabeti oldu.
'SON 15' UYARISI!
BaşakŞehir'i3-2 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş'ta son bölümde gol yeme alışkanlığı devam etti. Bu sezon kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu maçların son 15 dakikasında yiyen siyah-beyazlıları hocası Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisinde benzer bir konsantrasyon eksikliğinin kendilerine pahalıya mal olabileceğini ifade ederek, özellikle savunma oyuncularından ekstra dikkat istedi.
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