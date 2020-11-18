18 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rafael'den flaş Beşiktaş sözleri!

Rafael'den flaş Beşiktaş sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

’in Brezilyalı yıldızı , “ 2 sene önce de bu sene de beni çok istedi ama olmadı” itirafında bulundu

'in Eylül ayı başındaki renklerine kattığı Brezilyalı yıldız 'den itirafı geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, forması giyerken Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığını belirterek, "Stattaki tüm oyuncular bu atmosferden çok etkilenmiştik. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı" dedi. 'den daha önce de teklif aldığı açıklayan tecrübeli savunmacı, "Beşiktaş'tan 2 sene önce ve buraya gelmeden hemen önce de açıkçası teklif aldım. Başka teklifler de oldu ama onları söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.
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