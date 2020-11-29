29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! "Algı değil olgu"

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye derbi göndermesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında 'de 'yi 4-3 mağlup eden , maç sonu hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine göndermede bulundu. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Algı değil olgu" ifadesi kullanıldı.

'in 10. haftasındaki dev derbide ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçtan önce 'deki son galibiyetini 2004/2005 sezonunda yine aynı skorla alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 15 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Beşiktaş, maçın bitiş düdüğünün ardından hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar, maç sonu skorboardun paylaşıldığı fotoğrafa "Algı değil olgu" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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