Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! "Algı değil olgu"
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş, maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine göndermede bulundu. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Algı değil olgu" ifadesi kullanıldı.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçtan önce Kadıköy'deki son galibiyetini 2004/2005 sezonunda yine aynı skorla alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 15 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.
Beşiktaş, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar, maç sonu skorboardun paylaşıldığı fotoğrafa "Algı değil olgu" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
Algı değil olgu. @Fenerbahce 😏 pic.twitter.com/hcvTRoVFYJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
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