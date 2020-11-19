19 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic bilmecesi! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta Ljajic bilmecesi! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

'ta performansı oldukça düşen ve kadroya girmekte zorlanan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, "Yedek kalmayı sorun etmiyor sanırım, benimle bir kez bile konuşmadı!" dedi.

'in durumu kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. Sezon başından bu yana fazla şans bulamayan Sırp yıldız için teknik direktör önceki gün yaptığı açıklamada, "Yedek kalmayı sorun etmiyor sanırım, benimle bir kez bile konuşmadı!" diyerek Ljajic'in durumunun belirsizliğini açıkça ortaya koydu. Önceki gün idmanda sakatlanan, dün ise takımla çalışan Ljajic bu hafta ilk 11'de oynayabilir, maça kulübede başlayabilir, hatta kadroya bile alınmayabilir. Tecrübeli teknik adam Ljajic'le ilgili son kararını maç günü verecek. (Fotomaç)
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