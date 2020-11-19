19 Kasım 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic bilmecesi! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta performansı oldukça düşen ve kadroya girmekte zorlanan Adem Ljajic konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, "Yedek kalmayı sorun etmiyor sanırım, benimle bir kez bile konuşmadı!" dedi.
Adem Ljajic'in durumu kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. Sezon başından bu yana fazla şans bulamayan Sırp yıldız için teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada, "Yedek kalmayı sorun etmiyor sanırım, benimle bir kez bile konuşmadı!" diyerek Ljajic'in durumunun belirsizliğini açıkça ortaya koydu. Önceki gün idmanda sakatlanan, dün ise takımla çalışan Ljajic bu hafta ilk 11'de oynayabilir, maça kulübede başlayabilir, hatta kadroya bile alınmayabilir. Tecrübeli teknik adam Ljajic'le ilgili son kararını maç günü verecek. (Fotomaç)
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