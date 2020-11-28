28 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Souza’dan Sosa’ya kilit

Souza’dan Sosa’ya kilit
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'ya derbide özel bir görev verilecek.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'ya derbide özel bir görev verilecek. Teknik direktör , tecrübeli futbolcu Souza'yı, F.Bahçe orta sahasının etkili ismi 'ya yakın oynatarak sarılacivertlilerin rahat bir şekilde oyun kurmasına engel olmaya çalışacak. Josef de Souza'nın F.Bahçe maçında savunma ağırlıklı bir futbol ortaya koyması beklenirken, Atiba'nın ise hücuma daha çok destek vereceği ifade edildi.
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