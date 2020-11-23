Minimum maaş maksimum verim! Karşınızda Atiba...
Beşiktaş'ta 2013 yılında transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği profesyonellikle örnek olan Atiba Hutchinson, Medipol Başakşehir maçında da 1 gol atıp 1 asist yaparak maçın yıldızı olmuştu. Kanadalı yıldız siyah-beyazlılardan 7 yılda sadece 7 milyon 750 bin euro (ortalama yıllık 1.1 milyon euro) kazandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor.
Kanadalı futbolcu, son olarak 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla gençlere taş çıkardı.
Futboluyla olduğu kadar hırsıyla da dikkat çeken 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, performansıyla tam tersi olarak zirvede yer aldı.
7 SEZONDA 7.75 MİLYON EURO ALDI
Sabah'ın derlediği habere göre; bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı.
Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Net maaşlarda Hasic 225 bin Euro alacak olsa da imza parası da eklendiğinde Atiba'dan daha fazla gelir elde etmiş oluyor.
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