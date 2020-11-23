23 Kasım 2020, Pazartesi
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Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlattı. Maç Yalçın'ın kafasında kurduğu gibi oldu. Oyuncu değiştirene kadar Beşiktaş sahanın tek hakimi olarak öne çıktı. Ancak Ghezzal ve Rıdvan sakatlık riski, Cyle Larin yorulduğu ve Mensah da oyuna giremediği için alınınca siyah-beyazlı takım defans yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden siyah-beyazlılar son anlarda çekilmek zorunda kaldı. Bu yüzden de 2 gol yediler. (Fotomaç)
Sergen Yalçın'ın galibiyet şifresi! Hücum bölgesinde...
Beşiktaş’ın birçok eksiğine rağmen favori Başakşehir’i devirmesi, Sergen hocanın hücum planında gizli. Tecrübeli hoca galibiyetin şifresi olarak hücum kozunu kullandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında özellikle defans hattının tamamen değişmesi yüzünden tamamen hücuma yönelik bir oyun planı üzerinde çalıştı. Elinde hiç gerçek mevki stoper ve sağ bek olan isim kalmayan başarılı çalıştırıcı bu yüzden bekleyip savunarak değil, hücum ederek oynama kararı aldı.
Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlattı. Maç Yalçın'ın kafasında kurduğu gibi oldu. Oyuncu değiştirene kadar Beşiktaş sahanın tek hakimi olarak öne çıktı. Ancak Ghezzal ve Rıdvan sakatlık riski, Cyle Larin yorulduğu ve Mensah da oyuna giremediği için alınınca siyah-beyazlı takım defans yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden siyah-beyazlılar son anlarda çekilmek zorunda kaldı. Bu yüzden de 2 gol yediler. (Fotomaç)
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