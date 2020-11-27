Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi! Perotti, Sosa ve Gustavo...

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbinin stratejisini belirledi. İşte Yalçın'ın 5 maddelik derbi planı ve plandaki Perotti-Sosa-Gustavo detayı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gece-gündüz Fenerbahçe'yi çalışıyor. Hafta başından bu yana oyuncularına saha içindeki taktiklerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, diğer yandan da rakiplerinin en güçlü yanlarını nasıl etkisiz hale getireceklerinin çalışmasını yaptırıyor. Ezeli rakiplerinin adeta röntgenini çeken Teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerini durdurmanın ve zayıf noktalarından faydalanmalarının yolunu 5 maddede bu şekilde özetledi:

1) Fenerbahçe duran top takımı, duran toplan en büyük silahları. Hücumda da, savunmada da en büyük silahları duran toplar. Duran toplarda Serdar, Aboubakar'ın; forvetleri ise stoperlerin. Alan savunması yok, adam adama savunma duran toplarda. Topu kornere vurmak yok. Ceza sahası çevresinde faul yapmak yok.

2) Kanatlardan iyi geliyorlar. Caner Erkin bizim en büyük şansımız. Sürekli oradan top getirip orta yapmaya çalışacak. Kötü orta atmasını sağlamalıyız. Ayrıca Caner arkasını da boş bırakacak. Defansı düşünmeyecek. Ancak Diego Perotti'ye dikkat etmeliyiz, cin gibi. Penaltı alma konusunda uzman.

3) Fenerbahçe takımı gol pozisyonuna çok rahat giriyor. Orta sahada oynayan Jose Sosa burada en kilit oyunculardan biri. Mensah'a burada büyük bir iş düşüyor. Oyunun hücum yönünden çok defansif yönünde kendisine ihtiyacımız var. Eğer Jose Sosa'yı kilitliyebilirse Fenerbahçe'yi çözebiliriz.

4) Rakipten top çalma konusunda da çok başarılılar. Luis Gustavo bu ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Fiziği çok güçlü, ayakları uzun, her top hamle yapabiliyor. Onu gördünüz mü, üzerine gitmeyin. Etrafından pasla geçmeye çalışın. Ama ona yakın değil uzak pas atın, onu dışarıya doğru çekin.

5) Gol şanslarındaki bitiricilikleri kötü değil. Adamlarda herkes gol atabiliyor. Şu anda kopup gitmemelerinin nedeni henüz gol atan forvet çıkaramamış olmaları. Ceza sahamız içine ve altı pasa asla sokmamaya çalışın.

KULÜBEMİZ GÜÇLÜ

Fenerbahçe bu sezon 18 transfer yapmış olsa da Yalçın'a göre kendi kulübesi daha güçlü. Başarılı teknik adama göre elinde kanatlardan işi çözecek Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou var, ikisi de Premier Lig tecrübesi olan isimler. Ayrıca iyi bir Ljajic, Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Aynı şekilde eski kaptan Oğuzhan ile genç milli takımın forveti Güven' Yalçın'da elinde. Yalçın'a göre hazır olmaları durumunda bu 5 oyuncu derbide fark yaratabilecek isimler.

(Fotomaç)

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