26 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Pancu'dan Sergen Yalçın itirafı! "Zidane gibi iyi hoca olacak"

Pancu'dan Sergen itirafı! Zidane...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

’ın efsanelerinden , “, Türk futbolunun efsanesidir. Bir gün gibi iyi bir hoca olacak” dedi.

Fenerbahçe- maçında kaleye geçen ve tarih yazan , FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Arkadaşımız Burcu Eken'e konuşan Pancu ", Türk futbolunun efsanesidir. Futbolculuk döneminde yakaladığı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde de yaşayacaktır. İnanıyorum ki pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş olacak. Sergen Yalçın'ın oyuncularını bu maçı hatırlatarak motive edeceğini düşünüyorum. Ve inanıyorum ki Sergen bir gün gibi iyi bir hoca olacak" ifadelerini kullandı. Türk halkını ve futbolunu çok sevdiğini belirten Pancu, "Şu an Romanya'da FC Politehnica Iaşi takımında teknik direktörlük yapıyorum. Burada kendimi ispatlayıp, başarılı olup daha sonrasında Türkiye'ye gelmek istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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