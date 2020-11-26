26 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den derbi ödemesi! F.Bahçe...

Çebi'den derbi ödemesi! F.Bahçe...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'ın Süper Lig'in 10. haftasında ile oynayacağı mücadele öncesi başkan 'den alacakları olan oyunculara ödeme sürprizi geldi.

Başkanı , derbi öncesi oyunculara bir sürpriz yapmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin cuma gününe kadar ödemelerin bir kısmını daha gerçekleştirerek, futbolcularına maçı öncesinde moral vermeyi planlıyor. (Fotomaç)
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