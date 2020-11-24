24 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal yüreğini koyuyor

Ghezzal yüreğini koyuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçın 3'ünde galibiyet gören Rachid Ghezzal sadece 1 asist yapıp henüz gol atamamasına rağmen taraftarın sevgilisi oldu.

Cezayir asıllı oyuncunun emekli futbolcu abisi Abdülkadir, Rachid'in Beşiktaş'a çabuk alıştığını söyledi. Liberation gazetesine konuşan abi Ghezzal, "Rachid belki gol atamıyor asist yapamıyor ama Türkiye'de seviliyor, saygı görüyor. Çünkü oradaki taraftarlar sadece sonuca bakmıyor. Sahada yüreğini koyduğu için onu seviyorlar" dedi.

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