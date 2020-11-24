Beşiktaş'ta eksikler dönüyor
Siyah-beyazlılarda gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karantinası bitecek oyuncular derbide forma giyebilecek. Beşiktaş'ta cezalı Ersin ile Dorukhan dışında eksik isim yok.
Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da corona virüsünden dolayı kullanamayan Kartal, bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı. Corona virüsü karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiye cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.
BÖYLE DEVAM
Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba, Ghezzal, Larin ve Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın Fenerbahçe maçına da yansımasını istiyor. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan say��lar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları