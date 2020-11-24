24 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta eksikler dönüyor

Beşiktaş'ta eksikler dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Siyah-beyazlılarda gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karantinası bitecek oyuncular derbide forma giyebilecek. Beşiktaş'ta cezalı Ersin ile Dorukhan dışında eksik isim yok.

Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da corona virüsünden dolayı kullanamayan , bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı. Corona virüsü karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiye cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.

BÖYLE DEVAM
Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba, Ghezzal, Larin ve Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın Fenerbahçe maçına da yansımasını istiyor. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor.

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