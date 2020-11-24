24 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Benjamin Button Atiba

Benjamin Button Atiba
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Siyah-beyazlıların 37 yaşındaki Atiba, 20 yaşındaki Atiba'ya fark attı. Başakşehir maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan "Benjamin Button" (Geriye doğru yaşlanan) Atiba, kariyerinde en yüksek skor ortalamasını yakaladığı sezonu yaşıyor.

ile birlikte daha önde oynamaya başlayan Kanadalı yıldız, bu sezon oynadığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist yaparak 0.62'lik skor katkısında bulundu ve oynadığı 16 sezonun en iyi performansına ulaştı. Atiba, skora katkı anlamında kariyerindeki 16 sezonun en iyi performansına ulaştı. Beşiktaş'taki 8. sezonunu geçiren ve geride kalan 7 sezonda ortalama 36 maça çıkan tecrübeli yıldız, bu sezon da 10 maçın 8'inde 90 dakika sahada kaldı ve istikrarlı gidişatını da sürdürdü.

MAÇ KAÇIRMADI
İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Atiba, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-16 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi. Sezon boyunca sakatlık yaşamayan Kanadalı, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.

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