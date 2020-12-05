Beşiktaş'ta Guido Carrillo sürprizi! Rachid Ghezzal önerdi

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş'ta sezon başında kadroya dahil edilen Rachid Ghezzal, Monaco'dan takım arkadaşı olan Arjantinli golcü Guido Carrillo'yu siyah-beyazlı takıma önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Cezayirli oyuncu, Monaco'da beraber forma giydiği Arjantinli santrfor Guido Carrillo'nun siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Sezon başında Elche'ye giden 29 yaşındaki oyuncunun bu takımda istediği ortamı bulamadığını kendisine anlattığını söyledi. Elche'ye bedavaya giden Carrillo'nun aynı şekilde bedelsiz olarak bonservisini alıp gelmeye hazır olduğundan bahsetti. Şimdi gözler Elche'ye çevrildi.

(Fotomaç)

DİĞER