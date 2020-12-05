05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Guido Carrillo sürprizi! Rachid Ghezzal önerdi

Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Rachid Ghezzal önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Kış döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan 'ta sezon başında kadroya dahil edilen , Monaco'dan takım arkadaşı olan Arjantinli golcü Guido Carrillo'yu siyah-beyazlı takıma önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'dan 'a sürpriz bir öneri geldi. Cezayirli oyuncu, Monaco'da beraber forma giydiği Arjantinli santrfor Guido Carrillo'nun siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Sezon başında Elche'ye giden 29 yaşındaki oyuncunun bu takımda istediği ortamı bulamadığını kendisine anlattığını söyledi. Elche'ye bedavaya giden Carrillo'nun aynı şekilde bedelsiz olarak bonservisini alıp gelmeye hazır olduğundan bahsetti. Şimdi gözler Elche'ye çevrildi.

(Fotomaç)

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