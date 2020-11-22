22 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vincent Aboubakar gaza bastı!

Aboubakar gaza bastı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'ın yıldız ismi , attığı 3 golün ardından maçında da ağları sarstı, gol sayısını ikiye yükseltti.

'ın üç sezonluk aradan sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı , formuun yükseltiyor. Kamerun Milli Takımı'nda geçen hafta oynadığı iki maçta üç kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Medipol karşısında ligdeki suskunluğun bozdu. 7 saatlik zorlu yolculuğun yorgunluğuna rağmen ilk 11'de sahaya çıkan Aboubakar, maç içinde rakip savunmaya zorlu anlar yaşatırken takım arkadaşlarına boş alanlar yarattı. Hafta içinde "Kısa süre içinde goller atacağım, çünkü bunu bana güvenenlere borçluyum" açıklamasını yapan Abou, böylece taraftara verdiği sözü de tutmuş oldu. 28 yaşındaki oyuncu, ligdeki ilk golünü 5'inci haftada oynanan Denizlispor maçında atmıştı. Kamerunlu yıldız, dünkü penaltı vuruşuyla gol sayısını 2'ye çıkardı. (Fotomaç)
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