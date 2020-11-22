22 Kasım 2020, Pazar
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Maçın 46. dakikasında Atiba müthiş bir dripling atıp sağdan Başakşehir ceza sahasına yaklaştı. Ardından vuruyor gibi yapıp topu sola Larin'a bıraktı. Kanadalı forvet de tabii bu ikramı geri çevirmedi. Kartal'ın ikinci golünü ağlara bıraktı. Süper Lig'de 8 maçta toplamda 5 gole ulaşan Larin, Beşiktaş'ın en golcü futbolcu olma özelliğini de sürdürmüş oldu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında da PAOK'a bir gol atmıştı. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta Cyle Larin durdurulamıyor! Son 4 karşılaşmada 4 gol kaydetti
Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, Başakşehir maçında da sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde 8 karşılaşmada 5 gole ulaşan yıldız futbolcu bunların 4’ünü son 4 maçta atmayı başardı.
Cyle Larin'in durmaya niyeti yok. Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantepspor'u avlayan siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.
EN SKORER OYUNCU
Maçın 46. dakikasında Atiba müthiş bir dripling atıp sağdan Başakşehir ceza sahasına yaklaştı. Ardından vuruyor gibi yapıp topu sola Larin'a bıraktı. Kanadalı forvet de tabii bu ikramı geri çevirmedi. Kartal'ın ikinci golünü ağlara bıraktı. Süper Lig'de 8 maçta toplamda 5 gole ulaşan Larin, Beşiktaş'ın en golcü futbolcu olma özelliğini de sürdürmüş oldu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında da PAOK'a bir gol atmıştı. (Fotomaç)
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