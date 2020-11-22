22 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin durdurulamıyor! Son 4 karşılaşmada 4 gol kaydetti

Kartal'da Larin durdurulamıyor! Son 4 karşılaşmada...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'ın Kanadalı forveti Cyle , Başakşehir maçında da sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde 8 karşılaşmada 5 gole ulaşan yıldız futbolcu bunların 4’ünü son 4 maçta atmayı başardı.

Cyle 'in durmaya niyeti yok. Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, 'a dönüşü muhteşem oldu. Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantepspor'u avlayan siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

EN SKORER OYUNCU

Maçın 46. dakikasında Atiba müthiş bir dripling atıp sağdan Başakşehir ceza sahasına yaklaştı. Ardından vuruyor gibi yapıp topu sola Larin'a bıraktı. Kanadalı forvet de tabii bu ikramı geri çevirmedi. Kartal'ın ikinci golünü ağlara bıraktı. Süper Lig'de 8 maçta toplamda 5 gole ulaşan Larin, Beşiktaş'ın en golcü futbolcu olma özelliğini de sürdürmüş oldu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında da PAOK'a bir gol atmıştı. (Fotomaç)
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