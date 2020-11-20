20 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başakşehir hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Başakşehir hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

'in 9. haftasında Medipol ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

BJK 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş kaleci gelişmesi! haberin devamı

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