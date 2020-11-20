Beşiktaş Başakşehir hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

DİĞER