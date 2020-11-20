20 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran Başakşehir maçı kadrosuna alındı

Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş kaleci gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'ta , 'in 9. haftasında oynanacak Medipol maçı kadrosuna alındı. 23 yaşındaki file bekçisinin, turuncu-lacivertliler karşısında 11'de başlaması bekleniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Gaziantep FK maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu, Medipol karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu haber sonrası 'ta kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olurken, siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Adalesinde kısmi yırtık bulunan , Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. 23 yaşındaki file bekçisinin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran Başakşehir maçı kadrosunda!

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu:

Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner.

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