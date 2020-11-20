Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran Başakşehir maçı kadrosuna alındı
Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı kadrosuna alındı. 23 yaşındaki file bekçisinin, turuncu-lacivertliler karşısında 11'de başlaması bekleniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Gaziantep FK maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu haber sonrası Beşiktaş'ta kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olurken, siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Adalesinde kısmi yırtık bulunan Utku Yuvakuran, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. 23 yaşındaki file bekçisinin ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu:
Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner.
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