19 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Tahkim Kurulu'ndan Ersin Destanoğlu kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Ersin Destanoğlu kararı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

kararlarını açıkladı. Buna göre kalecisi Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık cezayı onadı.

kararlarını açıkladı. Buna göre kalecisi Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

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