Camia emin olsun
Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyunculara güvendiklerini belirterek, "Ben eminim, camiamız da emin olsun; bu sezon bittiği vakit Beşiktaş çok iyi bir noktada olacak" dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyunculara güvendiklerini belirterek, "Ben eminim, camiamız da emin olsun; bu sezon bittiği vakit Beşiktaş çok iyi bir noktada olacak" dedi. Her hafta daha iyi oynadıklarını aktaran Avşar, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve şampiyonluğa oynayan bir takım. Hiçbir zaman küçük hedeflerimiz olmadı. Eksik oyuncular katıldıkça güçleneceğiz. Mutlu sona ulaşan biz olacağız" yorumunu yaptı.
HER ZAMAN DERİM BİZ 13 KİŞİYİZ!
Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, takımla Gaziantep'e geldi. Şehirdeki taraftarlarla buluşan Daltaban, "Mühim olan ortak sinerjiyi yakalamak. Biz, her zaman 13 kişiyiz. Arkamızdakilerle daha güçlüyüz. Biraz sabır, inanç ve azimle çok iyi günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.
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