19 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması! 19 milyon...

Çebi'den Avcı açıklaması! 19 milyon...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Genel Sekreterimiz Ahmet Mesut Urgancılar, Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıda, yazılı ve görsel medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi. Çebi yapmış olduğu açıklamada, Avcı'nın 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini, bu sorunu karşılıklı konuşarak çözeceklerini düşündüğünü ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski 'un yeni teknik direktörü ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu. Ajansspor'un haberine göre Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.

Çebi, "Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor'dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi" dedi.

Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, "Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor'a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı'nın hem Trabzonspor'un başına geçtikten sonra Beşiktaş'tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti. Urgancılar, "İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir teknik direktör görüntüsü olacak. Bu etik olmaz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE ABDULLAH AVCI'NIN ANLAŞMASI
Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 Euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine 'ı getirmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Tahkim Kurulu'ndan Ersin Destanoğlu kararı! Tahkim Kurulu'ndan Ersin Destanoğlu kararı!
Beşiktaş Balotelli'yi almadığına bin pişman "Beşiktaş Balotelli'yi almadığına bin pişman"
Kartal'a transferde İngiliz rakip! İşte o detay Kartal'a transferde İngiliz rakip! İşte o detay
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör