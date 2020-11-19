19 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması! "Sahada uğradığımız haksızlığın..."

Beşiktaş'tan Ersin açıklaması! Sahada uğradığımız haksızlığın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

, 'ın kalecisi 'na verilen 2 maçlık cezayı onadı. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Beşiktaş, "Sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

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