19 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Balotelli transferinde İngiliz rakip! İşte o detay

Kartal'a transferde İngiliz rakip! İşte o detay
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

Sky Sports, ’ın transfer listesindeki isimlerden için İngiliz Barnsley kulübünün de devreye girdiğini duyurdu. İşte detaylar...

, ara transfer döneminde kadrosuna mutlak bir forvet kazandırmak isterken gündemine yeniden 'yi almıştı. Kara Kartal'ın İtalyan golcü için girişimlere başlayacağı esnada sürpriz bir rakibi çıktı. Daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formasını giyen ve son olarak Brescia'da oynayan Mario Balotelli için uzun süredir Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. Teknik direktör , golcü futbolcuyu veto etmesine karşın ilerleyen zamanlarda olumlu yanıt vermişti. Sky Sports, konu ile ilgili yazdığı haberde İtalyan golcüye İngiltere Championship takımlarından Barnsley'in talip olduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre şu anda Barnsley yetkilileri Chien Lee ve Paul Conway, hem Balotelli hem de menajeriyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.(Fotomaç)
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