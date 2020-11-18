Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı. İki futbolcu hazır oldukları takdirde Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Sakatlık ve corona virüsü kabusuyla başı dertte olan Beşiktaş'ta iki futbolcusundan gelen güzel haber yüzleri biraz olsun güldürdü. Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak siyah-beyazlılarda daha önce testleri pozitif çıkan Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala corona virüsünü atlattı.

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