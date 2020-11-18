18 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve N'Sakala'nın corona virüsü testleri negatif çıktı

Beşiktaş'a iyi haber! 2 ismin testi negatif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

'ta ve Fabrice 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı. İki futbolcu hazır oldukları takdirde maçında forma giyebilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Sakatlık ve corona virüsü kabusuyla başı dertte olan 'ta iki futbolcusundan gelen güzel haber yüzleri biraz olsun güldürdü. Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak siyah-beyazlılarda daha önce testleri pozitif çıkan ve Fabrice corona virüsünü atlattı.

Beşiktaş'ta iki futbolcunun testleri negatif

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