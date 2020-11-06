Beşiktaş hazır kıta

Siyah-beyazlılar hazırlıkları tamamladı. Tüm hafta boyunca neşeli halleri ile dikkat çeken futbolcular yine maşallah dedirtti

Siyah-beyazlı takım dün sabah yaptığı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından, şut çalışması ile sona erdi. Uzun süredir antrenmanlar sırasında neşeli halleri ile dikkat çeken siyah-beyazlı futbolcular dünkü idmanda da oldukça neşeli göründü. Keyifler yerindeydi. Öğleden sonra karşılaşma için havayoluyla Gaziantep'e hareket eden Beşiktaş kafilesi, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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