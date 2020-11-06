06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş hazır kıta

Kartal hazır kıta
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.11.2020

Siyah-beyazlılar hazırlıkları tamamladı. Tüm hafta boyunca neşeli halleri ile dikkat çeken futbolcular yine maşallah dedirtti

Siyah-beyazlı takım dün sabah yaptığı antrenmanla FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından, şut çalışması ile sona erdi. Uzun süredir antrenmanlar sırasında neşeli halleri ile dikkat çeken siyah-beyazlı futbolcular dünkü idmanda da oldukça neşeli göründü. Keyifler yerindeydi. Öğleden sonra karşılaşma için havayoluyla Gaziantep'e hareket eden kafilesi, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal Antep'te galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler Kartal Antep'te galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Tahkim'den Josef kararı! Beşiktaş itiraz etmişti Tahkim'den Josef kararı! Beşiktaş itiraz etmişti
Ghezzal'dan beklentiler büyük Ghezzal'dan beklentiler büyük
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör