06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'ta dün 'ın doğum günü kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı.

'ta dün 'ın doğum günü kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. "Bugün Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın doğum günü. Nice mutlu yıllara efsane!" ifadeleri kullanıldı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan yüzbinlerce beğeni aldı. Öte yandan Yalçın'ın eski öğrencisi Fenerbahçeli da sosyal medyadan Yalçın'ı kutladı.
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