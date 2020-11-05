Kaçışın bedeli ağır oldu

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncularından Ercan Osmani, Etiler'de köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kurtulmak isterken yere düşen ve sol elini kıran 22 yaşındaki basketbolcunun ameliyat olacağı ve 5 hafta sonra idmanlarda yer alabileceği açıklandı.

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncularından Ercan Osmani, Etiler'de köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kurtulmak isterken yere düşen ve sol elini kıran 22 yaşındaki basketbolcunun ameliyat olacağı ve 5 hafta sonra idmanlarda yer alabileceği açıklandı. Bu arada Ercan, A Milli Takım aday kadrosundan da çıkarıldı.

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