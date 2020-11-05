05 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kaçışın bedeli ağır oldu

Kaçışın bedeli ağır oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

'nın oyuncularından , Etiler'de köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kurtulmak isterken yere düşen ve sol elini kıran 22 yaşındaki basketbolcunun ameliyat olacağı ve 5 hafta sonra idmanlarda yer alabileceği açıklandı.

'nın oyuncularından , Etiler'de köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kurtulmak isterken yere düşen ve sol elini kıran 22 yaşındaki basketbolcunun ameliyat olacağı ve 5 hafta sonra idmanlarda yer alabileceği açıklandı. Bu arada Ercan, A aday kadrosundan da çıkarıldı.

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