05 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş hazır kıta

Kartal hazır kıta
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2020

Beşiktaş, Antep maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Futbolcuların çalışma hırsı da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Gaziantepspor ile ligin 8. haftasında oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Ümraniye 'nde çalışan siyah-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde 1.5 saat süren bir idman gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antrenmanın sonunda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasında futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansıdı. Kartal, bugün sabah yapacağı idmanın ardından 16.00'da özel uçakla maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket edecek. Öte yandan sakat N'Koudou'nun tedavisinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Fransız oyuncunun kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

KAZANAN KADRO DEĞİŞMİYOR
Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, kazanan kadroyu bozmayacak. Kartal, Malatya karşısındaki 11'i Antep'te de sahaya sürecek. Savunmada Rosier-Vida- Welinton- N'Sakala, ortada Atiba-Oğuzhan- Dorukhan, hücumda Larin, Ghezzal ve Abou oynayacak.

YÖNETİMDEN PRİMLERE ZAM!
Denizli ve Malatya galibiyetlerinin ardından 25'er bin TL prim alan Beşiktaşlı futbolcular, Gaziantep'i da devirmesi halinde bu parayı katlayacak. Siyah- beyazlı yönetim, 8. haftanın da galibiyetle kapatılması durumunda 3'te 3 yapıldığı için 50'şer bin TL prim dağıtacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Dorukhan F.Bahçe ile anlaştı Canlı yayında açıkladı! "Dorukhan F.Bahçe ile anlaştı"
FIFA'dan Beşiktaş'a şok! 2.5 milyon Euro... FIFA'dan Beşiktaş'a şok! 2.5 milyon Euro...
Aşıklar kavuşuyor Aşıklar kavuşuyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör