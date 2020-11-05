Beşiktaş hazır kıta

Beşiktaş, Antep maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Futbolcuların çalışma hırsı da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Gaziantepspor ile ligin 8. haftasında oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saat süren bir idman gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antrenmanın sonunda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasında futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansıdı. Kartal, bugün sabah yapacağı idmanın ardından 16.00'da özel uçakla maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket edecek. Öte yandan sakat N'Koudou'nun tedavisinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Fransız oyuncunun kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

KAZANAN KADRO DEĞİŞMİYOR

Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, kazanan kadroyu bozmayacak. Kartal, Malatya karşısındaki 11'i Antep'te de sahaya sürecek. Savunmada Rosier-Vida- Welinton- N'Sakala, ortada Atiba-Oğuzhan- Dorukhan, hücumda Larin, Ghezzal ve Abou oynayacak.



YÖNETİMDEN PRİMLERE ZAM!

Denizli ve Malatya galibiyetlerinin ardından 25'er bin TL prim alan Beşiktaşlı futbolcular, Gaziantep'i da devirmesi halinde bu parayı katlayacak. Siyah- beyazlı yönetim, 8. haftanın da galibiyetle kapatılması durumunda 3'te 3 yapıldığı için 50'şer bin TL prim dağıtacak.

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