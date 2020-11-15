15 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier'in bonservisi belli oldu! İşte maliyeti...

Rosier'in bonservis bedeli belli oldu! İşte maliyeti...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2020

, transferin son günlerinde kadrosunda kattığı 'in bonservisini almak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların bu hamlesine karşılık olarak Portekiz kulübü, futbolcuda istediği rakamı açıkladı. İşte detaylar...

'ın sezon başında 'dan kiraladığı , Türkiye kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, bu performansı sonrası Fransız sağ bekin bonservisini almak için harekete geçerken, Portekiz kulübünden flaş bir yanıt aldı.

SPORTING 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporting Lizbon'un Rosier'in bonservisi için en az 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan Portekiz ekibine transfer olmuştu.

Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş'la 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 2 asist yaptı.

Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasındaki Rosier anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Ocak ayında... Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Ocak ayında...
Kartal'a sambacı geliyor! Ara transferde... Kartal'a sambacı geliyor! Ara transferde...
Tüm planlar altüst oldu! Sergen Yalçın... Tüm planlar altüst oldu! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör