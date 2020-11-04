04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic devre arasında gönderilecek

Ljajic arada gönderilecek
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2020

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen Adem Ljajic'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek.

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen Adem Ljajic'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek. Yeni Malatya maçı öncesinde ısınmaya çıkan Ljajic'in eli belinde bir şekilde paslaşması ve azimsiz tavırları dikkat çekmişti. Yönetimin performansında bir yükseliş olmaması halinde Sırp futbolcu ile yolları ayıracağı kaydedildi.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ghezzal'dan flaş gönderme! Feghouli ve G.Saray... Ghezzal'dan flaş gönderme! Feghouli ve G.Saray...
Neşeli günler! Neşeli günler!
Larin Beşiktaş’ta mutlu Larin Beşiktaş’ta mutlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör