14 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın ara transfer hamlesi Bruno Peres!

Kartal'a bedava süper kanat! Ara transferde...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve dönemi de umduğu gibi geçmeyen , ocak ayı transfer dönemi için yeni bir futbolcuya yöneldi. Roma'nın yıldız ismi 'in bir sonraki durağı Beşiktaş olabilir. İşte detaylar...

Şu anda İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek Peres'in kulübünden yeni sözleşme beklediği ancak Romalı yetkililerin oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmayacağı ifade edildi.

YENİ ROTASI BEŞİKTAŞ OLABİLİR

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Peres, yeni sözleşme önerilmemesi dahilinde şubat ayından itibaren istediği takımlarla görüşmeye başlayabilir.

Bununla beraber Beşiktaş, Spartak Moskova ve çeşitli Portekiz kulüplerinin de oyuncuya ilgi duyduğu, Bruno Peres cephesi ile şubat ayında iletişime geçeceği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş kalecisini buldu! Beşiktaş kalecisini buldu!
Tüm planlar altüst oldu! Sergen Yalçın... Tüm planlar altüst oldu! Sergen Yalçın...
Süper Lig devinden Bejtulai harekatı! Süper Lig devinden Bejtulai harekatı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör