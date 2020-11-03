03 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta puanlar Larin’den

Puanlar Larin’den
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Larin, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşıladı. Aboubakar'ın gelmesiyle yedeğe düşen Larin, kanat oyuncularının sakatlanmasıyla Denizlispor ve Malatya maçlarında kendine ilk 11'de yer buldu.

Larin, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşıladı. Aboubakar'ın gelmesiyle yedeğe düşen Larin, kanat oyuncularının sakatlanmasıyla Denizlispor ve Malatya maçlarında kendine ilk 11'de yer buldu. İki maçı da boş geçmeyen Larin, bu sezon ligde attığı 3 golle 'ın topladığı 10 puanın 7'sine katkı sağladı.
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