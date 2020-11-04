Cyle Larin Beşiktaş’ta mutlu

Beşıktaş'ta yavaş yavaş kendisini bulmaya başlayan Cyle Larin'in ABD Ligi takımlarından Montreal Impact'a transfer olacağı iddia edilse de oyuncunun menajeri dedikoduları yalanladı.

Beşıktaş'ta yavaş yavaş kendisini bulmaya başlayan Cyle Larin'in ABD Ligi takımlarından Montreal Impact'a transfer olacağı iddia edilmişti… Larin'in menajeri Paul Tenorio, Montreal Impact'ten teklif aldıkları ve Kanada'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan dedikodularını yalanladı. Larin'in Beşiktaş'tan memnun olduğunu ve yakın zamanda Avrupa'dan ayrılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

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