12 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 5 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

Kartal'da 5 futbolcuda Covid-19 tespit edildi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Kulübü, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılarda böylelikle vaka sayısı 8'e yükseldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ta corona virüsü kabusu sürüyor. Siyah-beyazlılar, son yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. Kartal'da corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.

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