ABD'li basketbolcu Joel Berry Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i kadrosuna dahil ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, oyun kurucu Joel Berry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak NBA G Ligi ekiplerinden 1,83 metre boyunda ve 25 yaşındaki basketbolcu, 2012'de ABD 17 yaş Altı takımıyla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. North Carolina ile 2017'de NCAA şampiyonluğuna ortak olan Berry, 2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzaladı.

Berry daha sonra NBA G Ligi takımlarından South Bay Lakers ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda Greensboro Swarm'da forma giyen ABD'li oyuncu, 34 karşılaşmada 8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla görev aldı.

JOEL BERRY KİMDİR?

1 Nisan 1995 doğumlu olan Joel Berry II, 183 cm boyunda ve point guard olarak görev almaktadır.

2012 yılında ABD U17 takımıyla Dünya Şampiyonluğu kazanan Joel Berry II aynı zamanda mezun olduğu North Carolina ile 2017 yılında NCAA şampiyonluğu da elde etmiştir.

2014-2015 sezonunda North Caroline ile 30 maça çıkan başarılı basketbolcu; 4.2 sayı ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynamıştır.

Bir sonraki sezon (2015-2016) 40 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 12.5 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarını yakaladı.

2016-2017 sezonunda 38 karşılaşmada parkede yer alan Joel Berry II; 14.7 sayı, 3.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyle parkeden ayrıldı.

2017-2018 sezonunda 36 karşılaşmaya çıkan Birleşik Amerikalı basketbolcu; 17.1 sayı, 3.5 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları ile başarılı bir performans ortaya koydu.

2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan Joel Berry II daha sonra NBA G League takımlarından South Bay Lakers ile sözleşme imzaladı ve burada çıktığı 21 karşılaşmada; 11.1 sayı, 1.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda NBA G League takımlarından Greensboro Swarm'da forma giyen başarılı point guard burada çıktığı 34 karşılaşmada; 8 sayı, 2.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla görev aldı.

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