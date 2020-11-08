08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta zorlu periyot yolda

Zorlu periyot geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.

Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı. Gaziantep'e 3-1 mağlup olan siyahbeyazlılar, 9. haftada 'i konuk edecek. Bir sonraki hafta F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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