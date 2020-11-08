08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi

İlk hedef kaleci transferi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2020

'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. 'un kalesini koruyan Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi. 'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklanacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta şok gerçek ortaya çıktı! İşte çöküşün sebebi Beşiktaş'ta şok gerçek ortaya çıktı! İşte çöküşün sebebi
Kartal'dan transfer çalımı! G.Saray ve F.Bahçe de peşinde Kartal'dan transfer çalımı! G.Saray ve F.Bahçe de peşinde
Kartal'ın hedefi belli oldu! Devre arasında... Kartal'ın hedefi belli oldu! Devre arasında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör