08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta güneşli günler geride kaldı

Güneşli günler geride kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Şenol Güneş yönetimindeki ilk 7 haftada 14, 16 ve 17 puan toplayan Beşiktaş döneminde 10, Avcı döneminde ise sadece 8 puan toplayabildi

Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor. Kartal, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi. 2015-16 sezonunda 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, bir sonraki sezonda ise 17 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-18 ve 2018- 19'da ise 14 puan toplamayı başardı.

'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı. Teknik direktör yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı. Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.

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