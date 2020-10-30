30 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta mecburi rotasyon kapıda

Kadroda mecburi rotasyon kapıda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Josef'in Denizlispor karşılaşmasında görmesinin ardından teknik patron , takım için mecburi rotasyon yapacak.

Josef'in Denizlispor karşılaşmasında görmesinin ardından teknik patron , takım için mecburi rotasyon yapacak. Usta hoca, Josef'ten boşalan bölgeyi Atiba ile doldururken, forvet arkasını ise takımla çalışmalara antrenmanlara başlayan Mensah'a görev verecek.
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