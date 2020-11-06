06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Welinton sakatlanarak oyundan çıktı

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

dakika: Gaziantep FK - maçının 16. dakikasında siyah beyazlı futbolcu sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Montero oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta 16. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Welinton'un yerine Montero oyuna dahil oldu.

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