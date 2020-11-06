Son dakika: Beşiktaş'ta Welinton sakatlanarak oyundan çıktı

Son dakika: Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 16. dakikasında siyah beyazlı futbolcu Welinton sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Montero oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Welinton 16. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Welinton'un yerine Montero oyuna dahil oldu.



DİĞER