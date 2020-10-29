Beşiktaş'tan anlamlı kampanya

Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, 'Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler' sloganıyla kampanya başlattı.

Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, 'Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler' sloganıyla kampanya başlattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve berelerin tümünün Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edileceği açıklandı.

DİĞER