29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan anlamlı kampanya

Anlamlı kampanya
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, 'Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler' sloganıyla kampanya başlattı.

Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, 'Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler' sloganıyla kampanya başlattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve berelerin tümünün Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edileceği açıklandı.

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