06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gaziantep FK'lı futbolculardan Beşiktaş maçında anlamlı hareket! İzmir depremini unutmadılar

Gaziantep FK'lı futbolculardan anlamlı hareket!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. hafta açılış maçında FK, sahasında 'ı ağırladı. Maçın 44. dakikada öne geçen kırmızı-siyahlı ekip golü, 'de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti. İşte o anlar...

'in 8. haftasında FK ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında kırmızı-siyahlı ekip Mirallas'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Gaziantep FK futbolcuları golü depreminde sağ kurtulan Elif Ve Ayda bebeğe armağan etti.

Futbolcuların bu sevinci sosyal medyada büyük beğeni topladı

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