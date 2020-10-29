Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a farklı kadro

Denizlispor maçında Souza'nın kırmızı kartla oyun dışı kalması planları değiştirdi.

Denizlispor maçında Souza'nın kırmızı kartla oyun dışı kalması planları değiştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor maçında Brezilyalı futbolcunun yerine Atiba ve Dorukhan'ı göbekte oynatacağı, corona virüsü testi negatif çıkan Mensah'ın da 10 numara pozisyonda sahaya süreceği ifade edildi.

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