29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a farklı kadro

Malatya’ya farklı kadro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Denizlispor maçında Souza'nın kırmızı kartla oyun dışı kalması planları değiştirdi.

Denizlispor maçında Souza'nın kırmızı kartla oyun dışı kalması planları değiştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçında Brezilyalı futbolcunun yerine Atiba ve Dorukhan'ı göbekte oynatacağı, corona virüsü testi negatif çıkan Mensah'ın da 10 numara pozisyonda sahaya süreceği ifade edildi.

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