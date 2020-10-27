Siyah inci Aboubakar!
90 dakikanın öne çıkan ismi tartışmasız Kamerunlu yıldızdı. 28’lik oyuncu, sahada basmadık yer bırakmadı, futbolunu birer gol ve asistle de taçlandırdı.
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'u 3-2 ile deviren Beşiktaş'ta önce çıkan isim tartışmasız Vincent Aboubakar'dı. Siyahbeyazlılardaki ikinci döneminde 3. maçına çıkan Kamerunlu yıldız, bu sezonki ilk golünü atarken, bir de asist yaptı. Sahada kaldığı süre içinde oyundan kopmayan 28 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadelesi ve hırsıyla Denizlispor savunmasına zor anlar yaşatan Abou, teknik heyetten de tam puan aldı.
HEM ATTI HEM ATTIRDI
İlk olarak 13'te sahneye çıkan Aboubakar, Atiba'nın golünde asist yaptı. Ege ekibinin sıkı tedbirler aldığı yıldız futbolcu, önemli pozisyonlara girerken, 39'da da kazanılan penaltının başına geçti. Kartal'ı rahatlatan golü atan tecrübeli futbolcu, bu dakikadan sonra da rakip kalede tehlikeli sayılacak pozisyonların içinde yer aldı. Yıldız oyuncu, uzatma dakikalarında yerini Güven'e bıraktı.
LARIN BU KEZ BOŞ GEÇMEDİ
Kartal'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Denizlispor karşısında bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Forma giydiği önceki iki haftayı boş geçen 25 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golüne imza attı. Mücadeleci futboluyla da dikkat çeken Larin, girdiği 18 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, yüzde 73.1 pas isabetiyle 90 dakikayı tamamladı.
3 YIL SONRA GELEN GOL!
Tam 3 sezon sonra Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı. Beşiktaş ile Süper Lig'de en son 3 Haziran 2017'de Ankaraspor'a gol atan Kamerunlu yıldız, Süper Lig'de bin 241 gün sonra ağları havalandırdı.
HER YERDEN ŞUTLADI
Vincent Aboubakar, dünkü 90 dakikada toplam 42 kez topla buluştu. Yüzde 68.2 pas isabetiyle oynayan Kamerunlu yıldız, 4 kez de kaleyi şutladı. Rakip yarı sahada yüzde 57.9'luk pas isabetiyle mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, 5 kez de ikili mücadelede kaybetti.
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