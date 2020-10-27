27 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

37’lik delikanlı Atiba

37’lik delikanlı Atiba
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Kanadalı futbolcu, dün akşam da işbaşındaydı. ’ın kaptanı, sahada kaldığı 90 dakikada takımının en iyileri arasında yer aldı, gol perdesini de açan adamdı.

Beşiktaş'ta 8. sezonuna giren Atiba Hutchinson, Denizlispor karşısında da görevini başarıyla tamamladı. İlk 11'de sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, oyunun her iki yönünü de kullanırken, önceki haftalarda olduğu gibi yine hücuma büyük güç katkı. Teknik direktör 'ın ofansif anlamda daha çok kullandığı Beşiktaş'ın kaptanı, 13. dakikada takımının gol perdesini açtı. Hücum organizasyonlarının birçoğunda başrolü oynayan Atiba Hutchinson, savunmaya da önemli katkı sağladı. 90 dakika boyunca 52 kez topla buluşan yıldız oyuncu, yüzde 91.2 ile sahadaki pas yüzdesi en yüksek isim olmayı da başardı. Atiba maçın ardından da hocasından övgü dolu sözler aldı.
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